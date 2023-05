Consiglio di Stato, confermata revoca licenza Slot café Quart

Resta senza licenza lo Slot café di Quart, in località Amerique. Lo ha deciso nelle scorse settimane il Consiglio di Stato, respingendo l'appello di Gianluca Mancuso e Mgroup srl. Un anno fa il Tar della Valle d'Aosta aveva già ritenuto corretto il provvedimento della questura di Aosta datato 21 ottobre 2021, scattato dopo che il comune di Quart, con una delibera del 2020, aveva individuato sette luoghi considerati sensibili in base alle legge regionale di contrasto alla ludopatia.

Il Consiglio di Stato conferma da un lato la "competenza" sia del comune sia della questura. Dall'altro si esprime sulla contestata "eventuale illegittimità, anche costituzionale" della normativa regionale, legge che per i giudici amministrativi non impedisce lo "svolgimento delle attività di intrattenimento mediante giochi leciti sull'intero territorio regionale" ma consente "solo di individuare distanze minime da singoli punti motivatamente ritenuti particolarmente 'sensibili' in relazione al contrasto della ludopatia e all'ordinato assetto del territorio urbano".

Sarebbe quindi spettato al ricorrente "fornire un principio di prova circa la possibile illegittimità costituzionale": a questo scopo non può servire nemmeno "la presenza del Casinò de la Vallée, non assumendo alcun ruolo ai fini del contestato provvedimento interdittivo" e che "risulta del tutto neutra ai fini della valutazione delle censure dell'appellante, che neppure dimostra una immotivata ed indebita disparità di trattamento giuridico fra le diverse strutture da gioco incompatibile con i principi costituzionali".