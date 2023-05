Union valdotaine, riunione autonomisti è "sfida del futuro"

"La sfida del futuro, insieme". È il punto di partenza dell'incontro di giovedì 18 maggio (ore 18, Grand Hotel Billia di Saint-Vincent), che vuol essere la "prima tappa di un percorso finalizzato alla ricomposizione dell'area autonomista valdostana". Lo si legge in una nota dell'Union valdotaine, i cui rappresentanti interverranno alla kermesse assieme a quelli di Alliance Valdotaine, Vallée d'Aoste Unie, Orgueil Valdotain e Pays d'Aoste Souverain.

"Al centro della discussione - si legge nel comunicato unionista - sarà un documento scritto grazie a un lavoro collettivo che ha visto affini, negli ultimi mesi, persone dei vari movimenti autonomisti regionali. Il 18 maggio questo cammino porterà a un primo momento di incontro, pensato per avviare un confronto comune. Alla base c'è la sfida della coesione dell'area autonomista, necessaria per proiettare nel futuro l'autonomia della Valle d'Aosta a 75 anni dalla nascita dello Statuto.

Radicata nell'identità e nella storia della nostra regione, l'autonomia è ancora oggi una risorsa per il futuro: per questo, nelle ultime settimane, i vari movimenti in tutta la regione hanno organizzato incontri in cui centinaia di persone si riuniscono per parlare di politica e prospettiva".

"Su questo vasto impegno popolare - si conclude la nota - si basa il percorso, che vede il suo inizio a Saint-Vincent. Di fronte a una partecipazione politica sempre più effimera, l'area autonomista ha così trovato l'energia necessaria per offrire l'occasione di un'autentica 'réunion', basata su basi comuni ma capace di guardare alle sfide contemporanee".