Nasce Yoalp, latte fermentato con batteri lattici valdostani

Dalla microdiversità nasce un nuovo prodotto, realizzato con materie prime e microflore lattiche internamente valdostane: è YoAlp, il latte fermentato prodotto con soli batteri lattici autoctoni, selezionati dall'Institut Agricol Régional. Yoalp è stato presentato nella sede dell'Istitut Agricole. Oltre al team di ricerca che portato avanti il progetto, erano presenti una quindicina di aziende valdostane del settore caseario. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto co-finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 'Heart Vda', di cui l'Institut Agricole Régional è capofila. ''Lo studio è durato tre anni - spiega Luca Vernetti-Prot, responsabile operativo del progetto - ed è stato realizzato grazie al progetto europeo Typical. Oggi siamo al quarto anno, ovvero quello della valorizzazione del prodotto che abbiamo realizzato: una miscela per latte fermentato. Non possiamo chiamarlo yogurt, si tratta di una miscela di batteri lattici.

Tutti made in Valle d'Aosta''. Vernetti-Prot sottolinea l'importanza della diversità microbica che, come in questo caso, ha permesso di isolare e selezionare ceppi di fermenti lattici.

Una sorta di yogurt, dunque, realizzato con latte solo valdostano oltre che da ceppi di batteri lattici autoctoni. "Ora l'obiettivo è la commercializzazione da parte delle aziende valdostane della miscela - spiega Sabina Valentini, project manager - e questa giornata serve per spiegare loro il prodotto, ovvero che si tratta di una miscela dalle grandi proprietà, come quella antiossidanti e anti infiammatorie''.