Università: progetto per uno studentato ad Aosta, 70 posti

In Valle d'Aosta la prospettiva per gli studenti fuori sede è quella di creare una studentato a due passi dal nuovo polo universitario in corso di realizzazione.

L'idea dell'amministrazione regionale è di adibire un palazzo storico (da ristrutturare) all'accoglienza di 70 studenti e di farlo gestire da un partenariato fra pubblico privato. Dalla Regione spiegano che si stanno valutando formule di affitti calmierati non da calcolare sulla base dell'Isee ma standard, con eventuali differenze coperte dall'amministrazione direttamente al privato che si occupa della gestione della struttura. Al momento in Valle d'Aosta non c'è uno studentato ma un'istituzione religiosa dà ospitalità ad alcune studentesse.