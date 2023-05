Save the Children, Vda terza regione più 'amica delle mamme'

La Valle d'Aosta si posiziona al terzo posto dell'Indice delle madri elaborato dall'Istat per Save the Children, una classifica delle regioni italiane stilata in base alle condizioni più o meno favorevoli per le mamme, a pochi giorni dalla festa che le celebra. Con 110,3 punti, la regione alpina è a -8 dalla Provincia autonoma di Bolzano (118,8) che si colloca al primo posto, seguita dall'Emilia-Romagna (112,19). A seguire, Toscana (108,7), Provincia autonoma di Trento (105,9), Umbria (104,4) e Friuli-Venezia Giulia (104,2). Fanalino di coda dell'index generale le regioni Basilicata (84,3), Campania (87,7), Sicilia (88,7), Calabria (90) e Puglia (90,6), che occupano rispettivamente dalla 21ma posizione alla 17ma.

Quest'anno l'Indice delle madri per regione è il risultato di una analisi basata su sette dimensioni, per un totale di 14 indicatori da diverse fonti del sistema statistico nazionale.

In dettaglio, la Valle d'Aosta è decima per la demografia (numero medio di figli per donna), terza per il lavoro (facilità a trovarlo e mantenerlo, senza part time imposto dopo la nascita di un figlio), ventesima per la rappresentanza femminile (percentuale di donne in organi politici a livello locale per regione), prima per l'area salute (mortalità infantile nel primo anno di vita e consultori attivi per abitante), terza per i servizi (riguardanti la presa in carico di bimbi per la prima infanzia e, nella scuola primaria, le percentuali di classi a tempo pieno e i bambini che frequentano la mensa), quinta per "soddisfazione soggettiva" relativa a lavoro svolto e tempo libero, quarta per la presenza di centri antiviolenza e case rifugio.