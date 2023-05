Minaccia di morte e tenta di aggredire la ex, arrestato

Un uomo italiano di 53 anni residente fuori Valle d'Aosta è stato arrestato nella serata di lunedì scorso per stalking e maltrattamenti in famiglia. Sono stati alcuni passanti a dividerlo dalla ex compagna mentre - secondo quanto ricostruito dai carabinieri - la stava minacciando di morte tentando di aggredirla. I fatti sono avvenuti nel centro di Aosta.

Gli atti persecutori nei confronti della donna sarebbero iniziati dopo la fine della relazione. Le contestazioni che hanno portato all'arresto sono emerse dalla ricostruzione condotta dai militari dell'Arma dopo il loro intervento. La procura di Aosta ha già chiesto per il 53enne la custodia cautelare in carcere, dove l'uomo attualmente si trova.