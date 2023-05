Ritrovato l'anziano disperso ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 09 MAG - E' stato ritrovato in vita l'aostano di 87 anni che risultava disperso da ieri sera in regione Saumont, nella zona nord del capoluogo regionale. Le sue condizioni non appaiono gravi. Lo ha individuato un'unità cinofila del Corpo valdostano dei vigili del fuoco.

L'uomo, in una situazione di fragilità, si trovava sul greto del torrente: per recuperarlo è stato necessario l'uso del verricello da parte del Soccorso alpino valdostano, intervenuto in elicottero. Il pensionato è stato quindi affidato al 118 per gli accertamenti e le cure del caso.

L'uomo ieri non aveva fatto rientro a casa. I familiari avevano quindi dato l'allarme, facendo partire nel tardo pomeriggio le ricerche, che sono proseguite per tutta la notte.

Alle operazioni hanno preso parte anche il soccorso alpino della guardia di finanza, il corpo forestale della Valle d'Aosta, la polizia di Stato. (ANSA).