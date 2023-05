Rinnovo contratto comparto unico, sindacati sollecitano Regione

(ANSA) - AOSTA, 09 MAG - I sindacati Fp Cgil, Savt Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e Fialp Sivder sollecitano una richiesta di incontro urgente al presidente della Regione, Renzo Testolin, sul rinnovo del contratto del comparto unico per i circa 4.500 dipendenti regionali e degli enti locali. "E' formalmente noto - spiega Igor De Belli (Fp Cgil) - che l'ipotesi di accordo è negli uffici dei revisori dei conti della Regione, con tutti i calcoli delle compatibilità economiche. Noi vorremmo avere una chiarificazione in trasparenza delle tempistiche del percorso conclusivo. Non siamo neanche pessimisti rispetto alle sorti".

Il contratto è scaduto nel 2018 e il rinnovo prevede aumenti del 4,5% della sola parte economica. "Le persone stanno aspettando da tempo immemore il rinnovo e gli arretrati. Abbiamo fatto delle assemblee, indicando giugno come una data plausibile per gli aumenti contrattuali e, perché no, anche per gli arretrati. Ci saremmo aspettati ieri una delibera della giunta regionale, che sarebbe stata la fase conclusiva prima della sottoscrizione definitiva del contratto". (ANSA).