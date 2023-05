Cresce del 40% l'attività chirurgica del Parini di Aosta

(ANSA) - AOSTA, 09 MAG - Nei primi quattro mesi del 2023 l'attività chirurgica all'ospedale Parini di Aosta è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nel dettaglio, sono stati eseguiti 4.883 interventi, 1.405 in più rispetto al primo quadrimestre 2022. Lo fanno sapere dall'Usl di Aosta, da cui spiegano anche che la durata media degli interventi è scesa da 40 a 38 minuti. Tra i reparti più performanti, in base ai dati dell'Usl, ci sono l'Urologia (+118,4%), l'Oculistica (+57,2%), la Chirurgia generale (+53,6%), la Chirurgia vascolare (+51,4%) e l'Otorino (+45,4%).

"Anche la struttura complessa di Ortopedia - aggiungono dall'Usl - nonostante facesse molta attività operatoria per la traumatologia, è riuscita a incrementare ulteriormente, registrando +9,2%".

Secondo il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti, "il dato è un buon segnale che dimostra l'efficacia del grande sforzo compiuto per ripristinare l'attività post pandemia e garantire ai pazienti la migliore assistenza possibile". (ANSA).