Anziano non rientra da una passeggiata, ricerche ad Aosta

(ANSA) - AOSTA, 09 MAG - Sono in corso le ricerche di un anziano di Aosta che non è rientrato a casa da una passeggiata nella serata di ieri. Le operazioni si concentrano in regione Saumont.

Le ricerche sono coordinate dal Corpo valdostano dei vigili del fuoco e vi prendono parte, anche con l'ausilio dell'elicottero, il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della guardia di finanza, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e le forze dell'ordine. (ANSA).