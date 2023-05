Legge elettorale, Rete civica "proposta Pd incostituzionale"

(ANSA) - AOSTA, 08 MAG - "Una proposta inaccettabile, assurda, pericolosa e incostituzionale". Così Rete civica, in una nota, definisce la proposta di legge del Pd sulla riforma del sistema elettorale regionale.

"Tutta l'impostazione della proposta di legge risente di una preoccupazione di fondo: fare una proposta che non sia osteggiata da parte dei cosiddetti autonomisti. L'Uv (quale Uv?) non vuole l'elezione diretta e contestuale di maggioranza e presidente? Allora niente elezione diretta del presidente. Ma siccome a quel punto viene a mancare l'elemento fondamentale per stabilizzare un sistema impazzito, allora il Pd si inventa un premio di maggioranza abnorme, di ben 24 seggi, cioè i due terzi dei seggi alla lista o al gruppo di liste che arriva prima, magari solo con il 25% dei voti. E' una proposta con evidenti profili di incostituzionalità e che fra l'altro non garantisce affatto la solidità della maggioranza, visto che i giochi rimangono perennemente aperti e non c'è l'antidoto dello scioglimento del Consiglio se si dimette il presidente scelto dagli elettori". Rete civica critica inoltre il mantenimento di "uno sbarramento di quasi il 6%" e considera "uno specchietto per le allodole" la "rappresentanza femminile nella composizione delle liste" e la "doppia preferenza di genere la proposta è migliorativa" ("il gruppo regionale del Pd lascerà cadere quegli elementi, dicendo che non c'è un sufficiente consenso").

"In conclusione - scrive Rete civica - una proposta di legge per assecondare il manovratore unionista e la galassia autonomista, per continuare a navigare a vista con qualche posticino di potere, per non cambiare nulla di sostanziale".

(ANSA).