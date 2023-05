Nasce il nuovo ecosistema digitale per la sanità valdostana

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - L'azienda Usl della Valle d'Aosta vara, attraverso la Struttura complessa sistemi informativi e telecomunicazioni, un nuovo ecosistema digitale che coinvolgerà ospedale e territorio in un'ottica di unificazione e gestione di tutti i dati socio-sanitari per migliorare l'erogazione dei servizi nel territorio e aumentare la qualità dei livelli di assistenza.

Il nuovo ecosistema digitale è già partito a marzo con l'attivazione del primo modulo del nuovo sistema informativo territoriale (l'Assistenza domiciliare), mentre da fine maggio a fine giugno verranno avviati e messi a regime i moduli relativi alla gestione dei consultori, delle residenze sanitarie e del Pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta. Entro l'anno verranno poi attivati i software per la gestione dei reparti ospedalieri, degli ambulatori e del Servizio trasfusionale.

"Grazie alle 'Clinical timelines', una sorta di 'Linee del tempo cliniche', tutti gli operatori sanitari potranno visualizzare in modo estremamente semplificato i dati relativi alle prestazioni assistenziali che sono state svolte sui pazienti, le rilevazioni di parametri e dati di laboratorio" spiega Lorenzo Noto, direttore della Struttura complessa Sistemi informativi e relecomunicazioni. Sarà introdotta una cartella clinica di nuova generazione, basata su un repository (archivio) che non è soltanto un contenitore di documenti ma è un vero e proprio Electronic medical record riempito di dati che arrivano sia dai sistemi informativi ospedalieri sia dai sistemi informativi territoriali e che registreranno anche gli episodi clinici avvenuti fuori Valle trasmessi dal nuovo Fascicolo sanitario elettronico nazionale. (ANSA).