Cgia, Pil Vda nel 2023 crescerà meno della media italiana

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - Il prodotto interno lordo della Valle d'Aosta nel corso del 2023 crescerà meno della media italiana, secondo un'elaborazione dell'ufficio studi della Cgia su dati Prometeia di aprile.

A fronte di una media nazionale del +0,69% e per il Nord-ovest del +0,74%, la stima di crescita del Pil reale per la regione alpina è del +0,55%. La Valle d'Aosta risulta 15/a in questa graduatoria, dominata da Veneto (+0,82), Friuli-Venezia Giulia (+0,82), Lombardia (+0,81), Emilia Romagna (+0,79) e Trentino-Alto Adige (+0,77).

Guardando invece alla crescita registrata nel corso del 2022, la Valle d'Aosta si piazza al terzo posto, con un +3,85%, dopo Lombardia (+3,93%) e Veneto (+3,87%).

"Dopo un 2022 da record, il rallentamento della crescita del Pil - scrive Cgia - previsto per l'anno in corso in tutta Europa interesserà indistintamente anche le nostre regioni; la Lombardia e il Nord-est, comunque, continueranno a trainare il Paese, rafforzando la leadership del nuovo triangolo industriale allargato (Milano-Bologna-Venezia) che da qualche decennio ha 'scalzato' quello storico (Milano-Torino-Genova)". (ANSA).