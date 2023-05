Ad Argirò (Cva) il premio Manager utilities 2022

(ANSA) - AOSTA, 06 MAG - L'amministratore delegato di Cva, Giuseppe Argirò, è stato insignito a Milano del premio 'Manager utilities Andrea Gilardoni 2022' da Agici Finanza d'Impresa, società di ricerca e di consulenza specializzata nel settore utilities, in occasione della 23/a Edizione dell'Osservatorio Agici-Accenture sulle Utilities.

La motivazione per la quale è stato assegnato il premio è "l'accelerazione impressa alla crescita di Cva e delle rinnovabili". Un'accelerazione culminata con la recente acquisizione del Gruppo sistema rinnovabili e l'avvio della partnership nell'agrivoltaico con Bonifiche ferraresi spa, che consentiranno al gruppo di accrescere la propria potenza installata, già oggi superiore a 1 GW. Sotto la guida di Argirò.

il Gruppo Cva ha avviato un percorso di diversificazione e ampliamento del parco produttivo completamente da fonte rinnovabile.

"Sono molto onorato di questo così prestigioso riconoscimento - commenta Argirò - che è un premio alla straordinaria squadra di Cva e che testimonia l'importanza delle energie rinnovabili per il sistema Paese. Oltre all'onore di guidare come amministratore un'azienda che produce solo, e da sempre, energia green ho il piacere di lavorare per un comparto, quello delle rinnovabili, che certamente rappresenta il pilastro della transizione energetica e che richiede in questa fase un contributo di crescita straordinaria alla capacità di generazione elettrica". (ANSA).