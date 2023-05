Stalking, quarantenne condannato a due anni

Un quarantenne è stato condannato in abbreviato a due anni di reclusione per stalking. L'udienza si è svolta stamane davanti al gup di Aosta. Il fascicolo era affidato al pm Manlio D'Ambrosi.

L'uomo era stato arrestato nel febbraio scorso ad Aosta.

Dalle indagini è emerso che da tempo tormentava con messaggi la sua ex compagna e la seguiva, anche quando lei si recava al posto di lavoro.

Il giorno dell'arresto l'aveva incontrata insieme al suo nuovo compagno: in quella situazione aveva tentato di aggredire la coppia, che era però riuscita a chiamare i carabinieri.

Per il quarantenne, già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi, si erano aperte le porte del carcere di Brissogne. Il gip di Aosta aveva disposto la custodia cautelare in carcere su richiesta della procura. All'uomo sono stati poi concessi gli arresti domiciliari a Torino, nella casa della sorella.