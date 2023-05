Giovani e preghiera, ecco la Madonna Champions League

Ci sono un tabellone, un complesso regolamento e un fondamento: il rosario. È il campionato per invitare i giovani alla preghiera. Si chiama "Madonna Champions League" e l'ha organizzato l'unità parrocchiale di Morgex, Derby e La Salle, tre paesi dell'Alta Valle d'Aosta.

Il gioco è a punti e rivolto a tutti, purché si abbiano meno di vent'anni. Comprende bonus e super bonus e punti extra per i Rosari Solenni presieduti dal parroco don Paolo Viganò. Per di più, con le combinazioni si può arrivare a punteggi record: chi recita rosari per una settimana di fila può accumulare otto punti in più, chi lo fa per il mese addirittura 20. Sfruttando la metafora calcistica, l'unico obbligo è scendere in campo in presenza. Una volta recitati i rosari concorrenti ricevono un bollino da applicare sul tabellone punti, che possono ritirare nelle tre chiese parrocchiali. Chi vince non avrà una coppa, per ora in palio ci sono tre grandi pupazzi.

"Gli altri premi sono al momento una sorpresa" dicono dalla parrocchia, da dove aggiungono: "Ci sono alcuni appuntamenti che permettono anche di raccogliere più punti perché hanno qualche 'difficoltà', ad esempio se la recita avviene in una cappella che risulta più dislocata rispetto al centro". L'obiettivo è sfruttare una chiave giocosa "più che mai necessaria in questo momento in cui vediamo costantemente immagini di divisione e violenza. C'è un estremo bisogno di pregare tutti insieme la Madonna che possa guidare i passi di tutti verso la pace".