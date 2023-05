Giornata mondiale delle api, iniziative in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta celebra la Giornata mondiale delle api in programma il 20 maggio. Saranno proposte diverse attività informative e divulgative in collaborazione con l'Associazione Consorzio apistico della Valle d'Aosta e il Comune di Châtillon. La giornata - si legge in una nota - "rappresenta un'occasione importante per valorizzare e promuovere la filiera apicola, una delle eccellenze del comparto agroalimentare della Valle d'Aosta".

Il programma della giornata: alle 9 nell'area del Vivaio forestale regionale Abbé Henry di Quart seminario di aggiornamento per gli assaggiatori iscritti all'Albo nazionale dell'analisi sensoriale del miele; dalle 14.30 alle 17 attività ricreative e didattiche sulla tematica delle api rivolte ai bambini e alle famiglie; alle 18 avvicinamento all'analisi sensoriale del miele con degustazione guidata di alcuni mieli della Valle d'Aosta. Sempre il 20 maggio, a La Magdeleine, nell'apicoltura Lo Dzet in frazione Clou, alle 11, sarà inaugurato il primo apiario del benessere in Valle d'Aosta: si tratta di una struttura che prevede il posizionamento delle arnie in maniera tale da permettere al visitatore di vivere a 360 gradi l'esperienza sensoriale all'interno di un'arnia: nello chalet di legno, appositamente adibito a questo scopo, ci si può immergere nei profumi (api aroma) e nei suoni (api sound) che si sviluppano nell'arnia. A Châtillon, invece, verranno proposte attività rivolte al pubblico: dalle 14.30 nel cortile interno dell'Hotel Londres si svolgeranno attività per le famiglie.

"La giornata delle api è un'ottima occasione per soffermarsi a riflettere - dichiara l'Assessore Marco Carrel - sul ruolo fondamentale che questi preziosi insetti rivestono per l'ambiente e veicolare informazioni e messaggi che sensibilizzino i cittadini. Solo perseguendo l'obiettivo di una reale sinergia fra uomo e natura, la nostra regione potrà continuare a veicolare un modello di agricoltura sostenibile, che ribadisca in modo concreto e fattuale l'importanza di mantenere una biodiversità agricola a tutela delle produzioni agrarie locali e del nostro territorio".