Dl lavoro: Fornero, misure ammantate da desiderio di rivalsa

(ANSA) - AOSTA, 05 MAG - Gli ultimi interventi del governo in materia di lavoro "non sono da demonizzare, alcune cose sono a favore di chi è in difficoltà e quindi non si può parlarne male, però non sono risolutivi dei problemi strutturali del settore e in più sono ammantati di una sorta di desiderio di rivalsa". Lo ha detto l'ex ministra Elsa Fornero a margine di una conferenza ad Aosta, precisando che "per esempio il reddito di cittadinanza non è stato cancellato ma è stato fortemente ridimensionato, eppure c'è questa affermazione identitaria di dire 'Noi l'abbiamo cancellato', sapendo bene che un governo non può abbandonare le persone in stato di bisogno, e sapendo anche bene che i famosi 'occupabili' non sono immediatamente utilizzabili in un processo produttivo perché ci vogliono formazione, strumenti, tutoraggio, processi che non mi sembra siano stati avviati". "Diciamo quindi - ha aggiunto - che sono provvedimenti che hanno qualcosa di buono ma che hanno molte zone grigie, anzi grigio-scure".

Per quanto riguarda la liberalizzazione del tempo determinato, "è tutto un po' strano, va controsenso: dove l'economia cresce, gli imprenditori preferiscono avere lavoratori fedeli, su cui investire, e quindi preferiscono il tempo indeterminato. Anche questa sembra piuttosto un'affermazione di principio, 'Noi vogliamo flessibilizzare', ma così si rischia di flessibilizzare nell'area dell'occupazione marginale dove più che di flessibilità c'è bisogno di contrasto alla precarietà". (ANSA).