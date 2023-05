Cogne acciai speciali acquisisce Special Melted Products

La Cogne Acciai Speciali ha firmato l'accordo di acquisizione della società britannica Special Melted Products, di Sheffield, fornitore leader di prodotti rifusi, forgiati e lavorati di precisione a freddo in acciai inossidabili, acciai speciali e leghe di nichel, utilizzati per applicazioni critiche in ambito Aerospaziale, Oil & Gas e Nucleare. "L'accordo di oggi - commenta Massimiliano Burelli, Amministratore Delegato di Cogne Acciai Speciali - è un ulteriore passo nella nostra strategia di crescita e rafforza in maniera significativa la presenza di Cogne Acciai Speciali nei nostri mercati di riferimento. In Special Melted Products abbiamo visto una combinazione perfetta con il nostro stabilimento di Aosta, con il quale materializzeremo importanti sinergie, ed abbiamo trovato un team incredibilmente competente e motivato, che si integrerà bene con il nostro e creerà valore per l'azienda". La transazione è ora soggetta all'approvazione delle autorità competenti e si perfezionerà come acquisto delle quote azionarie.