Cime Bianche, Europa Verde scrive a Elly Schlein

"Cara Elly, ti scriviamo preoccupati per il futuro del Vallone di Cime Bianche che è un gioiello naturalistico inserito nella Rete europea Natura 2000 dove la regione Valle d'Aosta vorrebbe realizzare una devastante funivia. Si tratta di un vallone dove non ci sono strade e non c'è edificazione e che è caratterizzato da un elevato valore ambientale e biologico tanto da essere individuato e classificato sia come Zona speciale di conservazione sia come Zona di protezione speciale". Così inizia una lettera inviata alla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, dai portavoce di Europa Verde, Eleonora Evi e Angelo Bonelli.

"L'impatto di un impianto funiviario di una decina di chilometri che lo attraverserebbe interamente con piloni alti fino a 50 metri, e che costerebbe oltre cento milioni di euro a carico della Regione, è insostenibile ambientalmente - prosegue la missiva - ed anche economicamente. In Valle d'Aosta sono contrarie a tale progetto tutte le associazioni ambientaliste, con in testa il Cai e Legambiente e il comitato locale 'Ripartire dalle Cime Bianche', ma anche tutte le forze politiche progressiste, con l'unica eccezione del Partito Democratico che finora si è rifugiato in un atteggiamento di silenzio e di astensione".

"Ci sono in Consiglio regionale ben cinque consiglieri che fanno riferimento al Pd - conclude Europa Verde - e che sono stati eletti nel settembre 2020 in una lista unitaria di progressisti che nel suo programma elettorale prevedeva un esplicito impegno alla difesa della integrità del Vallone di Cime Bianche. Quell'impegno finora i consiglieri del Pd non lo hanno rispettato e per questo ci rivolgiamo direttamente a te per chiederti di intervenire in modo che si apra una riflessione nel Pd valdostano".