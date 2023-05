Argirò (Cva), 'obiettivo 2GW in rinnovabili entro il 2028'

La Compagnia valdostana delle acque (Cva) punta a installare 2 GW complessivi di energia da fonti rinnovabili "entro il 2027 o il 2028". Lo ha detto l'amministratore delegato Giuseppe Agirò spiegando che il gruppo punta alla diversificazione delle fonti di produzione di energia "affiancando l'eolico con il più tradizionale e per noi sempre strategico idroelettrico per creare un mix equilibrato tra le due fonti come capacità installata".

Controllata al 100% dalla regione autonoma, Cva esclude la quotazione in borsa e l'apertura del capitale a nuovi soci, mentre è interessata a piccole acquisizioni per allargare l'attività. "Assolutamente non ci sono ragionamenti di alcun genere", ha spiegato sottolineando che "il tema attiene all'azionista, ma posso dire che in questo momento non c'è alcun tipo di esigenza e dialogo che mi risulti".

Quanto invece a piccole acquisizioni "stiamo guardando con molta attenzione ad alcune realtà che ci interessano molto e siamo in alcuni casi in fase avanzata come nel tema dell'efficienza energetica". Un'attività resa possibile dalla modifica della normativa rilevante la scorsa estate che ha consentito a Cva di essere assimilata a una società quotata in virtù delle obbligazioni emesse. In questo modo "abbiamo potuto utilizzare in modo piu efficace e incisivo la leva di crescita per linee esterne".

Poi c'è l'idrogeno. "Attraverso la vittoria di un bando regionale - ha annunciato - ci doteremo di un primo impianto a Chatillon in un'area industriale dismessa per avviare un processo che ad oggi ha bisogno di un sostegno pubblico attraverso il Pnrr". "In prospettiva - ha concluso - potrebbe diventare un vettore energetico in competizione con altri, certamente molto importante sul piano della decarbonizzazione".