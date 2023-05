Truffa per contributi alpeggio, 14 mesi a impiegato forestale

Donato Orsières, 55enne di Saint-Denis, è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa) per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e abuso d'ufficio relativo alla gestione di alcuni pascoli a Pontey. A portarlo a processo è stato l'ufficio della procura europea di Torino, che per lui aveva chiesto il giudizio immediato: nell'udienza di oggi davanti al giudice Marco Tornatore, in qualità di gip di Aosta, aveva proposto una condanna a due anni di reclusione.

Le indagini sono state condotte dal Corpo forestale della Valle d'Aosta e dalla Guardia di finanza. Secondo gli inquirenti, da impiegato forestale dell'ufficio servizi zootecnici/utenti motori agricoli dell'assessorato regionale all'Agricoltura, Orsières (difeso dall'avvocato Ascanio Donadio), titolare di un'impresa zootecnica, avrebbe "presentato al proprio ufficio (sottoscrivendole anche in ricezione) specifiche richieste di contribuzione in materia di pascoli, indicando falsamente di aver condotto e pascolato un alpeggio sito nella Bassa Valle d'Aosta, negli anni 2020 e 2021, percependo indebitamente contributi pubblici in danno dell'Unione Europea per un ammontare di circa 15.000 euro".