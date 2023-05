Reunion autonomisti, Carta dei principi per gettare le basi

L'incontro del 18 maggio per la riunificazione degli autonomisti valdostani "dovrà dare indicazioni generali su come affrontare le grandi sfide del futuro: un punto di partenza, dunque, e non un punto di arrivo.

Il lavoro dovrebbe portare alla definizione di un documento, una Carta dei principi e dei valori autonomistici, che getterà le basi per programmare il futuro corso politico regionale, ancora da tracciare". E' quanto si legge in una nota dell'Union valdotaine all'indomani della riunione del Conseil fédéral per fare il punto sull'evoluzione della situazione politica in Valle d'Aosta.

Dopo l'incontro "l'Union Valdôtaine organizzerà poi il suo Congresso, durante il quale si deciderà come concretizzare le proposte emerse e come proseguire il dialogo con le altre forze autonomiste". "La data del 18 maggio, anniversario della morte di Émile Chanoux, è stata scelta - prosegue la nota - per dare maggiore solennità al evento che, nei progetti del Movimento, dovrebbe rappresentare una pietra miliare nella sua storia. In questa occasione, infatti, tutti i partiti autonomisti della scena regionale si ritroveranno, nella stessa sala, cosa che non accadeva dalla fine degli anni '70, per discutere di politica.

Non saranno i soliti incontri in vista delle elezioni o per motivi amministrativi, ma un momento in cui ci confronteremo, ci guarderemo negli occhi e discuteremo di politica con la P maiuscola, un argomento che è stato un po' trascurato ultimamente. Sarà la cornice ideale per un franco confronto, per discutere della modernizzazione dell'autonomia, del federalismo e del futuro politico della Valle d'Aosta".

Oltre ai partiti dell'area autonomista che aderiscono al percorso - precisa l'Union valdotaine - potranno partecipare tutti i cittadini valdostani interessati e ciascuno dei presenti avrà diritto di parola.