Memorial day, accesa la fiaccola per ricordare le vittime del dovere

E' stata accesa davanti al palazzo di giustizia 'Giovanni Selis' la fiaccola della memoria e della legalità nell'ambito del Memorial day 2023, evento che vuole ricordare le vittime del dovere, del terrorismo, della mafia e di ogni forma di criminalità. Un gruppo di ciclisti di Polizia di Stato, Corpo valdostano dei vigili del fuoco, Esercito, Guardia di finanza, Arma dei carabinieri e Corpo forestale della Valle d'Aosta la trasporta lungo un percorso in ricordo delle vittime del dovere che tocca, tra l'altro, la stele al pretore Selis, la pietra di inciampo dedicata al commissario di polizia Camillo Renzi davanti alla questura di Aosta, la caserma dei vigili del fuoco intitolata a Erik Mortara e l'eliporto di Pollein, dove in un incidente in elicottero morirono 50 anni fa sette militari.

"Quest'anno - ha detto il sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi - è stato arrestato Matteo Messina Denaro, ma le mafie non sono sconfitte: senza la società civile, la scuola, non possono essere sconfitte. Le mafie hanno paura della consapevolezza che si può vivere in un mondo senza paure e violenza". Chiara Paglino, di Libera Vda, ha sottolineato: "Abbiamo bisogno di una memoria viva, attiva, che renda vivo chi non può più parlare per sé. Dobbiamo cogliere motivazioni e principi di tutti coloro che hanno lottato contro la violenza e la criminalità e portarli avanti". L'iniziativa è organizzata dal Sindacato autonomo di polizia sotto l'egida della Procura della Repubblica, del Tribunale di Aosta e nell'ambito delle azioni del Piano sulla corresponsabilità educativa e sulla legalità della Regione Valle d'Aosta.