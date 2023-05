Garante detenuti, a Brissogne installata la videosorveglianza

(ANSA) - AOSTA, 04 MAG - Nel carcere di Brissogne è stato "installato un sistema di videosorveglianza, a tutela degli agenti e dei detenuti, dopo i problemi verificatisi con i trasferimenti di persone con problemi psichiatrici". Così la difensora civica, Adele Squillaci, nella sua funzione di garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale riguardo all'attività svolta lo scorso anno.

Al 31 dicembre 2022 i detenuti erano 102, a fronte di una capienza di 181 posti ("certamente non si può parlare di sovraffollamento"). In generale i dati "sono positivi", ha detto Squillaci, in riferimento anche ai lavori sull'edificio per l'efficientamento energetico, la sostituzione di alcune tubature e il "ripristino dell'area verde esterna, prevedendo una copertura del campo da calcio per consentirne l'uso anche d'inverno o giornate estive, talvolta torride". Si aggrava invece la carenza di educatori: "Non tutti i vincitori del concorso hanno accettato il trasferimento. Erano in tre, sono rimasti in due e si prevede un pensionamento". In questo senso "non si nasconde la preoccupazione della Garante, non solo per i detenuti, ma anche per gli agenti penitenziari, più volte oggetto di atteggiamenti aggressivi, determinati dalla sofferenza o forse da patologie dei ristretti, costretti ad intervenire a fronte di malesseri o rabbia incontrollata nel cuore della notte, con l'ausilio, nell' incomprensione di inattesi momenti di perdita di controllo, di una sola unità di personale infermieristico".

Squillaci plaude alla ripresa dei lavori dell'Osservatorio previsto dal Protocollo d'intesa tra ministero della Giustizia e Regione Valle d'Aosta "per pianificare, fin dall'inizio del 2022, progetti di respiro pluriennale attività e contatti per riempire quel tempo 'vuoto' e fatto di 'attese' nocivo per tutti i ristretti". (ANSA).