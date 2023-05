Governance Cva, nel 2022 altro risultato storico

"Anche nel 2022, grazie alle positive scelte strategiche sia in ambito industriale sia finanziario, il Gruppo Cva ha conseguito un altro risultato storico sotto il profilo economico, garantendo un ulteriore rafforzamento della solidità patrimoniale e finanziaria dell'azienda che, in questo esercizio, ha posto le basi per raccogliere importanti risultati in termini di sviluppo industriale, traguardando anticipatamente i target previsti per la diversificazione della propria capacità produttiva". Così l'amministratore delegato di Cva, Giuseppe Argirò, commenta i risultati dell'esercizio 2022 e aggiunge: "La solidità reputazionale sui mercati finanziari e la nostra capacità di generazione di cassa ci consentiranno di effettuare questi importanti investimenti, che avranno ricadute positive per i territori in cui operiamo, sia in termini di qualità del servizio sia di valore aggiunto prodotto. L'incremento del 52,7% dell'Ebitda dimostra la capacità del Gruppo e delle sue persone di cogliere le opportunità espresse dal mercato in cui opera".

Per il presidente di Cva, Marco Cantamessa, "l'attenta gestione che da sempre ha caratterizzato il Gruppo ci ha fornito solide basi per affrontare un anno complesso e difficile sotto i profili finanziario, regolatorio e climatico, allo stesso tempo cogliendo le diverse opportunità di crescita che vi emergevano".

"Anche nel 2022 - ha concluso - l'attenzione ad uno sviluppo sostenibile del Gruppo ha consentito di ottenere risultati economici ed industriali fortemente positivi, e di estrema rilevanza per il tessuto economico in cui operiamo e per tutti i nostri stakeholder".