Difensora civica, "in difficoltà a gestire il carico di lavoro"

"In passato il mio predecessore aveva sottolineato che con le funzioni già riconosciute era particolarmente difficile riuscire a gestire il carico di lavoro. Questa quarta funzione è impegnativa e devo dire che siamo in difficoltà". Così in conferenza stampa Adele Squillaci, difensora civica, garante dei detenuti, dei minori e, dal 31 agosto 2022, anche delle persone con disabilità.

"Ho avanzato la richiesta di un aumento dell'organico messo a disposizione dal Consiglio regionale. Il racconto di una persona disabile al garante - spiega - è articolato, lungo, richiede un ascolto attento".

"Nella descrizione dei compiti del garante dei diritti delle persone con disabilità - sottolinea Squillaci - si parla di funzioni come istituzione di banca dati, formazione degli operatori, rapporto con datori privati o con strutture per provvedere all'abbattimento di architettoniche: sono tutti compiti che richiederebbero le competenze di una struttura dirigenziale che possa esercitare l'azione, mentre questo è un organo di garanzia". Oltre a Squillaci, l'ufficio si compone di un funzionario e due collaboratori.

Riguardo alla difesa civica, sono stati 920 i casi trattati nel 2022, di cui 887 definiti nell'anno, pari al 96,3%, con una percentuale di pratiche non concluse del 3,7% a fronte del 5,52 % del 2021. "Nell'80-90% dei casi l'iter seguito dalle amministrazioni - ha detto Squillaci - è corretto". Il confronto con i dati riferiti al 2021 (che ammontavano a 1051) rivela una lieve diminuzione della casistica trattata nel corso dell'anno.

Guardando ai detenuti, sono stati 122 i casi, di cui due non conclusi del 2021. Il 74,6% dei casi del 2022 è stato definito nello stesso anno, mentre dei 31 casi non conclusi 27 derivavano dall'ultimo colloquio avvenuto a fine dicembre 2022 e in gran parte conclusi a inizio 2023. Nel 2022, il numero complessivo dei casi portati all'attenzione della Garante si attesta a 123 Considerando i minori, nel 2022, il numero complessivo dei casi portati all'attenzione della garante si attesta a 123.

Riguardo alle persone con disabilità, negli ultimi quattro mesi del 2022, con l'attribuzione delle funzioni, sono 64 i casi di cui quattro non ancora conclusi.