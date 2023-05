Difensora civica, criticità con sfratti per morosità incolpevole

"Persone isolate, prive di punti di riferimento e senza un lavoro potrebbero far sorgere delle criticità inattese, mentre spesso tra di esse vi sono ancora individui giovani e meno giovani in grado di convivere pacificamente, contribuendo al benessere collettivo". Così la difensora civica, Adele Squillaci, nel suo rapporto sull'attività 2022, suggerendo "iniziative di coinvolgimento di tutta la comunità" sul tema degli sfratti per "morosità incolpevole". In questo senso Arer "registra sui canoni di locazione una morosità di circa il 30% in termini di mancati incassi. Per alcune situazioni nell'arco di un biennio è stata disposta la decadenza dall'assegnazione per 181 nuclei familiari nel biennio 2020-2022, con 19 famiglie sfrattate su 181".

Inoltre "le strutture di accoglienza regionali e quelle degli enti ecclesiastici risultano insufficienti in caso di impossibilità di reperire un alloggio per mancanza di risorse economiche o perché disoccupati o malati, soprattutto laddove le situazioni diventino improvvisamente urgenti".

Riguardo alla sua funzione di garante di persone con disabilità, Squillaci, tra l'altro, propone a "tutte le amministrazioni del territorio, con l'aiuto e l'azione sinergica e solidale dei decisori di ogni livello, di adottare provvedimenti e provvidenze economiche che aiutino a vivere una vita indipendente, per quanto possibile, anche di chi patisce l'isolamento, il 'confinamento fisico' e il senso di solitudine perché affetto da patologie psichiche, spesso molto invalidanti". In merito all'attività di garante dei minori, riporta che "seppur circoscritti e limitati all'azione di singoli, si sono verificati nel nostro territorio, nel 2022, anche alcuni episodi di bullismo nei confronti di coetanei e atti di vandalismo, segnali di disagio e forse di ipotetiche dipendenze da sostanze stupefacenti e alcool. Si osserva anche una tendenza di alcuni giovani che scelgono l'isolamento e il ritiro sociale, fenomeno che sembrerebbe in espansione anche in Valle". Per far conoscere l'ufficio ai minori occorre "continuare con attività formative e divulgative".