Difensora civica, a volte è difficile il rapporto con l'online

Si segnala "nel rapporto con qualcuna delle amministrazioni ubicate in Valle d'Aosta, la difficoltà di gestire il rapporto con le amministrazioni online: in alcuni casi gli utenti non riescono neppure a prendere appuntamento agevolmente con i funzionari referenti delle pratiche e ricevono notizie con sms di solo rinvio degli appuntamenti. Anche l'intervento di questo ufficio, per alcune pratiche, non ha consentito di avere risposte esaustive e alcuni cittadini attendono invano". Così la difensora civica, Adele Squillaci, nel suo rapporto sull'attività 2022.

"Sarebbe auspicabile che, oltre alle prenotazioni on line di appuntamenti, resti concretamente possibile il contatto telefonico, per lo meno per prendere appuntamento, tenuto conto che non tutti i cittadini hanno la possibilità o la capacità di accesso alle nuove tecnologie, prenotando on line. Non pare essere risolutivo immaginare che familiari o soggetti privati, pur qualificati come i patronati, possano sostituirsi in ogni singola operazione di contatto o di presentazione istanze di persone meno fortunate".

"Si è notato - scrive Squillaci - che alcuni enti si sono adoperati per migliorare i portali e i siti, ma occorre forse immaginare, che, per coloro che hanno meno strumenti di comprensione dell'iter burocratico cioè la fascia di popolazione più debole e con disagio economico e sociale, ci possa e debba essere davvero un riscontro all'istanza concreto e puntuale, con l'ausilio ancora più incisivo di servizi sociali e affidando a tutti coloro che operano in front office o nell'interno di uffici relazioni con il pubblico il compito di aiutare a superare le difficoltà iniziali di un 'rapporto digitale' con le amministrazioni".