Cva chiude esercizio 2022 con un utile netto di 164 milioni

Nell'esercizio 2022 il Gruppo Cva - specializzato nella produzione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - ha generato ricavi per 1.728 milioni di euro, registrando un margine operativo lordo di 295 milioni di euro (+53% rispetto al 2021) e un utile netto di 164 milioni di euro (+23% rispetto al 2021). Il Patrimonio netto si attesta attorno agli 879 milioni di euro (1.026 milioni, al lordo delle riserve di cash flow hedge). E' quanto emerge dal Progetto di bilancio consolidato e dalla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 approvati dal consiglio di cmministrazione della Compagnia valdostana delle acque.

Per quanto riguarda il rating, le Agenzie Moody's e Fitch mantengono inalterato il proprio giudizio rispettivamente di Baa2 (outlook negativo) e BBB+ (outlook stabile). "Nel panorama delle principali utilities in Italia - si legge in una nota - il Gruppo ha progressivamente incrementato il proprio portafoglio di attività, consolidando la propria leadership tra gli operatori energetici pure green a livello nazionale".