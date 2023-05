Covid, in Vda rimane l'obbligo di mascherina in ospedale

In Valle d'Aosta rimarrà l'obbligo di indossare la mascherina per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie all'interno di tutti i reparti ospedalieri e in Pronto soccorso. Lo ha stabilito l'Usl della Valle d'Aosta, in virtù delle facoltà discrezionali lasciate all'azienda dall'ultima ordinanza del ministero della Salute sul tema.

Negli ambulatori medici l'obbligo è a discrezione dei medici di base mentre rimane obbligatoria nelle strutture socio sanitarie e socio assistenziali. I bambini al di sotto dei 6 anni, le persone con patologie incompatibili con l'uso della mascherina non hanno l'obbligo. Infine, non è più obbligatorio eseguire il tampone Covid prima dei ricoveri o dei trasferimenti da ospedale a strutture territoriali. "I tamponi dovranno essere richiesti solo a scopo diagnostico e in caso di sospetta infezione da Covid", dicono dall'Usl.