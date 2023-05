Concorso infermieri, i candidati doppiano i posti a bando

Sono 141 i candidati per i 65 posti da infermiere a tempo indeterminato messi a bando dall'Usl della Valle d'Aosta. Tra questi 39 sono già assunti, con contratti a tempo determinato o interinale. Il numero di candidati è, secondo il direttore generale dell'Usl Massimo Uberti, "un ottimo risultato che ci permetterà di avvicinarci alla copertura del fabbisogno e un buon segnale sulle azioni di reclutamento portate avanti dalle nostre strutture".

Questo è il primo concorso infermieri dopo l'entrata in vigore della legge regionale che prevede la possibilità di assunzione (a tempo determinato) anche qualora non si passi l'accertamento linguistico di francese. In quest'ultimo caso, viene creata una apposita graduatoria e vi è la possibilità di essere inquadrati a tempo indeterminato se si supera la prova linguistica entro 36 mesi dall'assunzione a tempo determinato.