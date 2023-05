In Valle d'Aosta nasce un'Alleanza per il lavoro di qualità

Un impegno per rendere la Valle d'Aosta pronta ad affrontare le sfide attuali e del futuro, non solo per una maggiore occupazione ma anche per una migliore qualità del lavoro, per lo sviluppo economico, per aumentare l'attrattività e per la crescita: è quanto prevede l'Alleanza per un lavoro di qualità, documento che è stato sottoscritto da Regione, imprese e sindacati.

"E' un punto di partenza - spiega l'assessore regionale al lavoro, Luigi Bertschy - per arrivare ad un approccio comune nell'affrontare le problematiche del mondo del lavoro. Oggi è necessaria una risposta di comunità, occorre lavorare tutti insieme in maniera proattiva per dare una risposta. Questo è il significato della parola Alleanza, ma è altrettanto importante la parola Qualità come garanzia del benessere complessivo della società". Per il presidente della Regione, Renzo Testolin, "l'amministrazione ha espresso la volontà di sostenere lavoratori e imprese, anche attraverso finanziamenti al settore: l'obiettivo è un lavoro dignitoso per tutti".

Il documento è stato redatto nell'ambito del Consiglio per le politiche del lavoro. "E' un documento snello e sintetico, che vuole dare risposte efficaci" ha spiegato il professor Daniele Chapellu (Università del Sacro Cuore di Milano). "Si è partiti - ha aggiunto - dall'analisi della realtà dei portatori di interessi. Questa è un'Alleanza aperta ed è previsto un Gruppo per lo sviluppo dell'accordo". Infine Stefania Riccardi, coordinatrice del Dipartimento politiche del lavoro e formazione della regione Valle d'Aosta, ha sottolineato che "il patto ha un senso solo se poi trova un riscontro reale, per questo sono previsti progetti targati 'Alleanza' a partire dai settori turistico-ricettivo e dei trasporti, per arrivare fino all'inclusione dei soggetti deboli".