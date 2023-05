Appello albergatori, realizzare collegamenti intervallivi

"I collegamenti intervallivi devono assolutamente essere portati a termine perché danno la possibilità alla gente del posto di continuare a vivere. Più volte mi sono posto il problema di cosa si potrebbe fare in alternativa, non ho trovato risposte né ne ho avute". A dirlo è il presidente dell'Adava Luigi Fosson, durante l'assemblea dell'associazione, al Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. "La Valle d'Aosta ha un grosso vantaggio - aggiunge Fosson - e cioè avere quote alte, con impianti che partono dai 1.600 metri e arrivano a 3.000" e secondo le proiezioni "da qui al 2050 si potrà continuare a sciare".