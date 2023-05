Alleanza per un lavoro di qualità, "tanti dubbi" per Aggravi

"Ho comunicato ai colleghi del Consiglio la mia non partecipazione alla cerimonia, in linea con l'atteggiamento sinora tenuto sul tema. Come ho già avuto modo di dire, nonché confermare nel dicembre scorso nell'ambito della discussione sul Documento di economia e finanza regionale 2023-2025, per quel che mi riguarda i dubbi sul punto sono tanti. In particolare credo che definire un ulteriore documento di impegno, seppur condivisibile in molte sue parti, nulla aggiunga alle necessità del momento e ai bisogni indotti dall'evoluzione del mondo del lavoro locale (e non soltanto) oggi in atto". E' quanto dichiara il consigliere regionale Stefano Aggravi (Lega Vda) in merito alla sottoscrizione dell'Alleanza per un lavoro di qualità promossa dal Consiglio delle politiche per il lavoro.

"Credo che sia quanto più necessario - ha aggiunto - lavorare nei prossimi tempi per capire concretamente quale sia oggi la necessità reale di lavoro/domanda nella nostra Regione e soprattutto comprendere che cosa manchi in termini di appetibilità/offerta ed anche di volontà, per rilanciare l'occupazione dopo gli eventi degli ultimi anni. Le criticità che ci attendono si possono anche risolvere con gli impegni, ma credo, soprattutto e necessariamente, con misure concrete".