Pericolo valanghe sale fino a 4-forte in Valle d'Aosta

Dopo le nevicate in quota dei giorni scorsi, sale il pericolo valanghe in Valle d'Aosta. Per martedì 2 maggio si attesta al livello 4-forte sopra i 2.500 metri di quota, 3-marcato al di sotto, nelle zone più vicine ai confini con Francia e Svizzera: Cervinia e alta Vallpelline, testata Saint-Barthelemy, Valtournenche, Valsavaranche, Val di Rhemes, Val Veny, Valgrisenche, La Salle Morgex, testata Gressoney e Ayas, testata Val d'Ayas-Saint Jacques, Val Ferret, Val di La Thuile, Gran Bernardo Ollomont, Bassa e Media Valpelline.

"Il pericolo di valanghe asciutte e bagnate aumenterà rapidamente al mattino. Con il rialzo termico - si legge nel bollettino neve e valanghe - e la forte irradiazione solare e il vento a tratti forte proveniente da nord, martedì si formerà una situazione valanghiva pericolosa. Le condizioni per le escursioni sono sfavorevoli. Queste condizioni meteorologiche provocheranno un aumento del pericolo di valanghe asciutte e bagnate soprattutto ad alta quota e in alta montagna". Per questo "i nuovi accumuli di neve ventata devono essere valutati con attenzione. Questi possono in molti punti distaccarsi già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali e raggiungere dimensioni medie".

Sul resto del territorio regionale, il pericolo valanghe è 3-marcato sopra i 2.500 metri di quota, 2-moderato al di sotto.