Parco Mont Avic in val Clavalité, Cpel "ignorati altri comuni"

Via libera del Cpel alla proposta di allargare i confini del Parco del Mont Avic nella val Clavalité (comune di Fénis). Nella premessa al parere sull'atto amministrativo regionale, l'assemblea degli enti locali valdostani ha tuttavia specificato che anche altri comuni valdostani erano stati inizialmente coinvolti dalla Regione e che per loro l'iter non è poi stato portato avanti.

A sollevare la questione sono stati in particolare gli amministratori di Pontey e Chatillon, lamentando che "tutto è rimasto fermo. Nell'atto manca il riferimento alla riunione del 2020 con l'allora assessora Chiara Minelli e i comuni interessati. Da parte nostra c'era disponibilità e dalla Regione ci mettevano fretta per convocare il Consiglio. Ora però tutto tace e la Regione fa una legge per accontentare quattro privati che forse hanno capito cosa vuol dire avere un parco".

Nel parere viene inoltre posto l'accento sulla importanza di fare "rete" - come chiesto dalla sindaca di Fontainemore, Speranza Girod - tra le aree protette del territorio regionale.