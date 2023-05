Open to meraviglia, Vda lamenta mancanza professionalità

La vicenda degli errori contenuti nella sezione dedicata alla Valle d'Aosta della campagna internazionale 'Open to meraviglia' è stata "oggetto di valutazioni da parte della Giunta regionale": in dettaglio "sono state segnalate delle discrepanze", indice di "mancanza di attenzione o mancanza di professionalità in merito alla nostra regione". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, facendo riferimento alle polemiche per alcuni errori rilevati e stigmatizzati nei giorni scorsi dagli organi di stampa. "Faremo una segnalazione propositiva a Roma in questo senso" ha aggiunto Testolin. Le principali inesattezze sono relative alla posizione geografica del castello di Fenis e del Forte di Bard, oltre che ad una foto di Zermatt indicata come Cervinia.