Furto nella notte in supermercato a Chatillon, un arresto

Un uomo di 31 anni senza fissa dimora, Rachid Souhil, è stato arrestato per furto dai carabinieri. E' accusato di aver rubato alcune centinaia di euro all'interno del supermercato Carrefour di Chatillon nella notte tra domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio.

In base agli accertamenti dei militari, per introdursi all'interno ha danneggiato la porta di ingresso e quindi ha distrutto il registratore di cassa per appropriarsi del denaro.

Una volta scattato l'allarme, il proprietario ha segnalato l'effrazione ai carabinieri della Compagnia di Chatillon e Saint-Vincent. Pochi minuti dopo, una pattuglia ha rintracciato il trentunenne e quindi lo ha arrestato.

L'uomo è difeso dall'avvocato Filippo Vaccino e l'udienza di convalida (pm Luca Ceccanti) è prevista mercoledì nel carcere di Brissogne.