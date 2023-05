Festa dell'Europa, Valle d'Aosta omaggia coraggio Ucraina

"L'Europa fra paure e speranze. Omaggio al coraggio dell'Ucraina" è il titolo dell'evento organizzato ad Aosta nell'ambito delle celebrazioni per la Festa dell'Europa. L'appuntamento è in programma venerdì 5 maggio, a partire dalle 10, al Teatro Splendor. Ospite d'onore è l'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk.

L'evento sarà diviso in due parti: la prima è un dialogo sulla guerra e sul futuro dell'Europa con gli interventi dell'assessore regionale Luciano Caveri, del politologo Gilles Gressani e di Tristan Aureau, consigliere del Presidente del Consiglio europeo; la seconda, invece, è una conferenza con Luciana Coluccello, inviata di guerra, e con Ugo Lucio Borga, fotoreporter di guerra.