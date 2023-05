Capanna Carrel chiude per lavori, Cervino solo per i più forti

Il Cervino potrà essere raggiungibile nei prossimi mesi dal versante italiano soltanto dagli alpinisti "molto allenati ed esperti". Infatti "la Capanna Carrel sarà oggetto di ristrutturazione durante l'estate 2023 ed inevitabilmente sarà inagibile agli alpinisti e ai professionisti della montagna. Non sarà possibile bivaccare nei pressi della capanna". Lo fa sapere la Società guide del Cervino in un post.

Essendo chiusa Capanna Carrel, rifugio a 3.830 metri che consente di pernottare lungo l'itinerario della via normale italiana, gli alpinisti più forti potranno "fare la salita in giornata partendo dal rifugio Duca degli Abruzzi (2800 m)".

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento igienico-sanitario e la riqualificazione energetica è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio comunale di Valtournenche. E' previsto il rifacimento del rifugio, senza aumentare i 50 posti letto attuali, con approvvigionamento idrico, alimentazione elettrica, collegamento internet e smaltimento dei reflui, che saranno portati a valle.

È anche prevista la realizzazione di una piazzola per elicotteri. Saranno installati apparati di monitoraggio ambientale operativi 24 ore su 24, a controllo dell'accessibilità della via normale.

Inserito nel Progetto Trek+, finanziato dal Programma interreg di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020, l'intervento comporterà una spesa di poco inferire al milione di euro. La previsione è di concluderlo entro l'estate.