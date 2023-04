Rinnovato contratto Institut agricole, 1.000 euro in più l'anno

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - E' stato siglato il rinnovo del Contratto di primo livello per il triennio 2021-2023 dell'Institut agricole régional. Lo comunicano Fai Cisl - Flai Cgil - Savt/Agricoli-forestali.

"Inflazione e caro energia - fanno sapere le organizzazioni di categoria - incidono pesantemente sul salario delle lavoratrici e dei lavoratori: con la firma di questo rinnovo, si è cercato di porre rimedio, per quanto possibile, alla difficile situazione economica in atto. Con il rinnovo del contratto Iar, che interessa oltre 100 lavoratrici e lavoratori, vi sarà un aumento del 4% (che si traduce in un aumento medio di circa mille euro all'anno), con il pagamento degli arretrati a far data dal primo gennaio 2022, che saranno corrisposti con la prossima busta paga".

Altre novità riguardano la previdenza complementare (un punto percentuale di contribuzione in più da parte dell'azienda), l'introduzione di un regolamento che disciplina il lavoro agile, la banca ore solidale, passaggi di livello automatici per alcune categorie professionali, l'introduzione della flessibilità oraria in entrata/uscita e dell'indennità di vacanza contrattuale. (ANSA).