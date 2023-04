Barmasse a Trento, 'ho lasciato North Face per Montura'

(ANSA) - TRENTO, 29 APR - "Ho lasciato North Face per Montura". L'alpinista valdostano Hervé Barmasse ha dato questo annuncio in occasione del Trento film festival, al Muse di Trento. "Per me è un momento molto importante. Qualcuno avrà letto sui miei social che ho lasciato North Face. Ho lasciato North Face per Montura", ha detto, spiegando anche che "è stata una decisione presa di petto, una decisione emotiva, perché penso che dietro lo spirito di Montura ci sia lo spirito autentico che da oggi in avanti vorrei sposare più di quanto non ho fatto finora".

L'idea di Barmasse è quella di essere non solo un atleta, ma anche un divulgatore di una "montagna accessibile". La decisione di passare a Montura è nata dopo una chiacchierata con Claudio Marenzi, presidente di Montura slr, e Gianluca Pandolfo, ha spiegato Barmasse. "Abbiamo capito che le nostre strade erano destinate ad incontrarsi", ha detto.

Secondo Barmasse, "un alpinismo sostenibile al cento per cento non può esistere, dobbiamo essere sinceri", ma "un alpinismo a chilometro zero è sempre stata una cosa in cui ho creduto".

