Bando borghi, "ad Arvier già in ritardo progetti per 10 milioni"

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - "La Sezione rileva, allo stato, una situazione di incertezza che potrebbe determinare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi progettuali nei tempi prestabiliti, tenuto conto" anche che "la struttura tecnico-amministrativa attualmente operativa risulta già in sofferenza a presidiare le attività ordinarie". Così la sezione di controllo della Corte dei conti della Valle d'Aosta nella prima relazione sugli esiti del controllo su 'Arvier agile. La cultura del cambiamento", il progetto pilota in Valle d'Aosta del 'Bando borghi' del Pnrr ammesso a un finanziamento da 20 milioni di euro.

La sezione rileva "ritardi che hanno comportato il mancato rispetto delle prime scadenze" per otto delle 12 azioni del progetto e che insieme valgono 10,24 mln di euro. Tra queste otto anche le cinque denominate 'Lab' (dal costo totale di 6,3 mln), per le quali l'Unità di missione per l'attuazione del Pnrr presso il Mic, in una riunione dello scorso 3 aprile con Comune e Regione, ha espresso "preoccupazione" perché ad ora "non sono chiare né le peculiarità né tantomeno le procedure per addivenire ad una progettualità concreta". "Preoccupazioni" anche "sull'avanzamento del progetto che risulta ancora nella fase di avvio delle progettazioni e di sviluppo delle idee e dei contenuti". Per questo "il referente del ministero ha ritenuto quantomeno necessario ottenere aggiornamenti e delucidazioni" entro il 30 aprile "in merito a tali attività al fine di fornire elementi utili a valutare l'ammissibilità al finanziamento e la sostenibilità delle iniziative". Il Mic "ha chiarito che detto onere ricorre sia in capo al Comune, sia alla Regione, in qualità di soggetto che ha scelto il progetto". Il 13 marzo il Mic già non aveva autorizzato un nuovo cronoprogramma (per l'inizio dei lavori di cantiere non sarebbe rispettata "la dead line del 30 settembre 2023"). (ANSA).