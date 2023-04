1 maggio, sindacati "alzare i salari e più aiuti alle famiglie"

(ANSA) - AOSTA, 29 APR - "Il lavoro deve essere di qualità, con una giusta remunerazione. Vanno garantite salute e sicurezza, oltre alla formazione continua per far fronte al cambiamento dei cicli produttivi. Il welfare deve andare in questa direzione". Così Vilma Gaillard, segretaria generale Cgil Valle d'Aosta, in vista del Primo maggio, Festa dei lavoratori.

Per Claudio Albertinelli, segretario generale Savt, "il tema centrale è riuscire a rispondere alla necessità di trovare persone nei diversi settori produttivi, dal turismo agli impianti a fune ma anche nella pubblica amministrazione. Bisogna lavorare sulla questione contrattuale, anche con contratti integrativi aziendali territoriali, e nel mondo del turismo sull'ospitalità da parte dei datori di lavoro. Sul welfare già si fa tanto in Valle d'Aosta, ma bisogna riuscire ad abbattere i costi, penso alla gestione dei bambini e degli anziani".

In Valle d'Aosta, spiega Jean Dondeynaz, segretario generale Cisl Vda, "a breve ci sarà la sottoscrizione di un importante strumento, l'Alleanza per il lavoro: speriamo che questo serva a creare una modalità diversa rispetto all'attrattività di alcuni settori, come il turismo, fidelizzando i lavoratori con un'offerta non solo economica, ma anche residenziale".

Ramira Bizzotto, segretaria generale Uil Valle d'Aosta, sottolinea: "Il nostro messaggio quest'anno è legato ai 75 anni della Costituzione, che garantisce il lavoro e la salute. Nella manifestazione interregionale del 13 maggio a Milano punteremo poi su precarietà del lavoro e salari minimi. Ma anche sui contratti part time, con cui vengono assunti molti giovani pur senza volerlo". (ANSA).