Scontro auto-camion a Verrès, donna estratta dalle lamiere

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - Un'utilitaria e un autoarticolato si sono scontrati poco dopo le 16 sulla strada statale 26, all'altezza di Verrès, in località Torille. La donna alla guida dell'auto era cosciente quando è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e affidata al 118. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è affidata ai carabinieri.

La strada statale è stata momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico pesante viene deviato in autostrada e quello leggero su percorso alternativo. Le operazioni di scarico dell'autoarticolato si prospettano piuttosto lunghe. Sul posto anche personale Anas e i vigili del fuoco volontari. (ANSA).