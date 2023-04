Primo maggio, tre nuovi Maestri del lavoro in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - Sono tre i valdostani a cui è stata conferita la 'Stella al merito del lavoro' per l'anno 2023. Lo riferisce la presidenza della Regione, come da comunicazione pervenuta dal Consolato regionale Valle d'Aosta dei maestri del lavoro. Si tratta di Patrizia Joris, quadro della società Cva, Alessandro Francesco Neyroz e Luciano Rigazio, entrambi insegnanti in pensione dell'Institut agricole régional.

Di norma la cerimonia di consegna delle insegne ai nuovi maestri del lavoro valdostani si svolge il 1/o Maggio ed è organizzata dalla presidenza della Regione, con la collaborazione del Consolato regionale dei maestri del lavoro e dell'Ispettorato territoriale del lavoro della Valle d'Aosta.

Quest'anno, però, in occasione del centenario della celebrazione della 'Stella al merito del lavoro', istituita il 30 dicembre 1923 con Regio Decreto, la cerimonia è in programma nella prima settimana di dicembre.

La data esatta della cerimonia, che sarà in contemporanea con quella che si svolgerà a Roma, non è, al momento, ancora stata definita dal Quirinale. (ANSA).