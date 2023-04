Esce per fare legna e non rientra a casa, salvato nella notte

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - Un uomo di 72 anni che risultava disperso da ieri a La Salle, nella frazione di Derby, è stato tratto in salvo nel corso della notte.

A dare l'allarme, verso le ore 23, è stata la moglie. Suo marito si era allontanato di casa per fare legna e non era ancora rientrato. Sulle sue tracce si sono messi Corpo forestale, Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Arma dei carabinieri.

L'uomo è stato trovato due ore dopo, verso l'una, grazie all'utilizzo di una termocamera dei forestali. Si trovava a circa 500 metri da casa. Disorientato e con un lieve problema a un ginocchio, è stato trasportato su una barella e poi affidato al 118, per le cure del caso. (ANSA).