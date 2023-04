Cogne acciai speciali, premio di risultato ai dipendenti

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - Visto il risultato economico raggiunto nel 2022, la Cogne acciai speciali ha deciso di destinare un premio di risultato per i propri dipendenti legato all'extra reddittività.

I dipendenti Cogne riceveranno quindi un riconoscimento di 900 euro legato alla chiusura del bilancio 2022, che ha registrato per l'azienda il migliore risultato di sempre con un margine operativo lordo (Ebitda) di 100 milioni di euro. "La Cogne acciai speciali - spiega il direttore generale, Monica Pirovano - premia i suoi dipendenti per gli straordinari risultati ottenuti lo scorso anno, nonostante le difficoltà incontrate nella gestione della produzione e degli ordini a causa della guerra in Ucraina e in relazione al considerevole aumento delle materie prime e dei costi dell'energia. Il 2022 è stata un'annualità complessa ma con l'impegno e lo sforzo di tutti siamo riusciti ad aumentare il nostro Ebitda del 17 per cento". "Il premio di risultato, che dal 2023 diventerà premio aziendale, rientra - aggiunge Ilaria Fadda, direttore Risorse umane & academy - nella cosiddetta 'retribuzione variabile', ossia legata al raggiungimento di determinati obiettivi condivisi, in sede di trattativa di secondo livello, con le organizzazioni sindacali. I 900 euro rappresentano la somma di 800 euro di extra reddittività e di 100 euro frutto della trattativa di secondo livello di luglio dello scorso anno, con riferimento alla proroga del premio stesso. L'anno 2022, senza precedenti a livello di risultati economici aziendali, ha visto, inoltre, l'erogazione di un credito welfare aziendale ai colleghi, quale ulteriore riconoscimento per l'attività profusa". (ANSA).