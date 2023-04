Cogne acciai speciali, bilancio 2022 è "il migliore di sempre"

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - L'azienda siderurgica Cogne acciai speciali ha registrato "la miglior performance della sua storia" con l'approvazione del bilancio 2022 (proprio l'anno scorso il gruppo taiwanese Walsin Lihwa corporation ne è diventato azionista al 70%). Il bilancio "si è chiuso con ricavi pari a 965 milioni di euro ed un Ebitda di 100 milioni di euro", sottolinea l'amministratore delegato, Massimiliano Burelli.

Inoltre "nel corso del 2022 un terzo dei 44 milioni di euro investiti sono stati destinati a progetti Esg, per far proseguire la nostra missione verso la sostenibilità". Secondo Burelli "il piano di investimenti effettuato negli ultimi anni, gli sviluppi di prodotto e le ottimizzazioni di processo concretizzate, assieme al già annunciato piano di crescita per acquisizioni, rafforzeranno ancora le nostre performance".

Il direttore finanziario, Alex Laganà, aggiunge che "nel bilancio consolidato approvato oggi ritroviamo un dato di assoluto rilievo per l'azienda: l'incremento del 17 per cento dell'Ebitda rispetto all'anno precedente. Tale valore, che si determina prima del calcolo di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti, è pari a 100 milioni e 300 mila euro.

L'esercizio si chiude con un risultato, ante imposte, di oltre 59 milioni di euro e un utile netto pari a 50 milioni 847 mila euro. Da qui le imposte versate che sono state di 8 milioni 344mila euro". Nel 2022 inoltre - fa sapere l'azienda in una nota - il personale è aumentato di 78 unità (da 1.413 a 1.491) e, riguardo alla sicurezza, l'azienda ha registrato "indice di gravità ed indice di frequenza ai livelli più bassi di sempre", che sono "al di sotto della media nazionale relativa a stabilimenti siderurgici simili". (ANSA).